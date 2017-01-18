美總統就職系列報導（4）川普來了：想太多！推特王與聲東擊西術

美國準總統川普即將入主白宮，但他已表明，將不會放棄推文。圖為他1月11日在紐約川普大樓召開記者會的神情。（美聯社）

川普的跟隨者已突破2,000萬，儼然是推特帝國的王者。（圖/川普推特截圖）

無論民主黨人有多不甘願，部分共和黨人有多麼不敢苟同，大剌剌透過推特（Twitter）四處點火的美國準總統川普都即將入主白宮。

早在他當選後幾星期，緊盯川普推特不放的專家便堅信，他們終究會從中瞧出他施政大計的端倪。《紐約時報》（The New York Times）的專文指出，每回他在推特上點火，他們就懷疑，那是他聲東擊西的狡猾伎倆，以免讓人注意到新政府更嚴重的問題。

一天早上，當川普推文說，那些燒國旗的人該被褫奪公權，或下獄時，《紐約雜誌》（New York Magazine）評論員柴特（Jonathan Chait）隨即寫了一篇專欄加以解讀。他說，那是川普典型的右翼民族主義障眼法，這不是表象呈現的瘋狂，而是精心算計的危險獨裁政治。

不過，另一派說法隨即出現，指出就在川普推文前幾分鐘，他最愛看的新聞節目「福斯與朋友」（Fox & Friends）播出，有人為了抗議他當選，而在大學校園內焚燒國旗。因此，他不是在玩弄某種策略，而是在推特直播評論。

20日即將成為美國第45任總統的川普是推特高手，但也成了它的奴隸，凡事不吐不快。那些主張川普推文背後有精心密謀的人忘了，多年來，不時發衝動辛辣的推文，早已成了他的習慣。

川普愛受肯定，對個人收視率深深著迷、辦公室內展示著數十年來以他為封面的雜誌，這次成為2016年《時代》（Time）雜誌風雲人物（Person of the Year），更令他興奮不已。

然而，如今無論是雜誌封面，或是電視熱門節目，都逐漸喪失了曾享有的文化優勢。川普2013年就曾推文說，《時代》「像是停車場發的免費傳單，看起來實在很輕薄！」

如今他發現了轉眼就能獲得肯定的媒體，發出每字每句，都能即時獲得點閱的回饋。

他不但推文，還會樂此不疲地轉推粉絲對他的讚譽。紐時指出，儘管他即將入主白宮，但仍像拼命向上爬，想要出人頭地的好萊塢明星般，致力經營自己的推特網頁。

如今川普儼然像是推特帝國的王者，如今他的跟隨者已從數百萬，突破了2,000萬。原本有人以為，川普的公眾形象會隨著他當選總統，而有所改善。但川普就是川普，這或許正是他成功的關鍵。

(中時電子報)