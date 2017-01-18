重機開道引發兩人口水戰 羅智強槓段宜康：沒特權銷單77次囂張經驗

前總統府副秘書長羅智強(左)、民進黨立委段宜康(右)。(圖/中時資料照/合成)

總統蔡英文日前出訪過境舊金山，美方出動哈雷機車開道，前總統府副秘書長羅智強就質疑，此筆費用是否是台灣人民納稅錢買單；不過事後外交部澄清，表示我方未負擔費用。對此，綠委段宜康昨（17）日就於臉書嘲諷羅智強，而羅稍晚也反擊回應，「我沒有1年特權銷單77次的囂張經驗。」引發兩人口水戰。

先前羅智強質疑美方派重機為蔡英文開道，費用是台灣人民納稅錢買單；不過外交部則說明，此行美方協助維安作業，我方並未負擔任何費用。對此，段宜康昨日就於臉書諷刺地寫道，「人是經驗的動物。」認為曾任總統府副秘書長的羅智強，會這樣質疑，「難道是因為馬英九這幾年出訪，都花我們的錢來擺譜？」

針對段宜康的言論，羅智強也發文反擊，表示先不論馬英九從沒拿什麼哈雷機車開道的事「炫耀」，倒是對段所說的，「人是經驗的動物。」這句話他認為說得很好。

「我沒有段大委員1年特權銷單77次的囂張經驗。」羅智強進一步指出，自己服公職期間，不要說銷77次單，只要有一次，肯定會遭段宜康轟到下台，「那有這臉皮賴在政壇，繼續説三道四。」

羅智強表示，回到美方派重機開道一事，自己只是有疑問提出問題，請政府解釋經費出處，結果民進黨全部跳起來，「怎麼了，耍狠啊！」認為好好解釋有這麼難嗎？

(中時電子報)