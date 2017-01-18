史上最會結婚的男人！謝承均「再婚」又娶她

謝承均(右)和林玟誼拍結婚戲。(星之國際提供)

兩人鏡頭前有默契。(星之國際提供)

兩人鏡頭前有默契。(星之國際提供)

謝承均坐在月亮上從天而降拍求婚戲。(星之國際提供)

劇中和王宇婕也結過婚。(星之國際提供)

8點檔最會結婚的男人謝承均又娶了！他之前在三立《家和萬事興》結婚8次、《世間情》9次，正在播出中的《甘味人生》，17日晚結了第8次，對象是林玟誼，連工作人員都好奇「仔仔會不會破了自己在《世間情》的記錄？」他這一檔娶過高宇臻、曾安琪和王宇婕，前後共４個舊愛新歡，再婚多次還有感？他無奈笑說：「早就無感了，但拍戲要有感，還好跟林玟誼很有默契。」

他去年８月才在劇中娶林玟誼，後來劇情安排她發生意外失憶，這兩天恢復記憶後，謝承均有個求婚橋段，他穿著一身白色西裝，坐在月亮上從天而降，模仿電影中的浪漫哏？他笑說：「我也不知道，可能只是要有白馬王子的感覺。」當天拍攝時，愛耍寶的謝祖武故意逗他，不斷喊他「小白馬」，謝承均笑翻了，常憋笑憋得好痛苦。

算一算，他離上一次結婚不到５個月又「再婚」，和林玟誼結第４次，兩人在《甘味人生》首度合作，剛開始和她拍的時候，原本擔心不搭，沒想到非常有默契，觀眾也誇很登對，大獲好評；上次他結婚劇情充滿波折，進行一半被打暈挾持，醒來還要跳車、翻滾，這次婚禮戲只有小波折，愛他入骨的王宇婕萬念俱灰，為搶回他不擇手段，最後在婚禮現場鬧自殺。

他過去娶過無數次女神們，包括韓瑜、李燕、曾莞婷、高宇蓁、連靜雯都和他結過好幾次婚，成了名符其實的「百搭男神」，他說，女神們各有各的特色，不過觀眾最喜歡他和韓瑜搭檔，因為兩人從頭愛到尾，角色深情，他因此還獲得雅虎票選為「最受歡迎男演員」，這一次和林玟誼搭檔，戲外兩人實際年齡足足差16歲，但凍齡有術的他，鏡頭前完全看不出來。

(中時)