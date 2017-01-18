普丁駁川普召妓說 轟川普黑資料「胡扯」
俄羅斯總統普丁今天公開為川普辯護，強調他從未見過川普，並稱有關俄羅斯掌握川普檔案是「胡扯」。普丁還駁斥有關川普在莫斯科召妓一說，痛批製造假消息的人比「娼妓」還糟。
美國候任總統川普即將就職前夕，俄羅斯總統普丁今天在一場公開的記者會上為川普辯護普丁說，他對於一些由前英國情報官員所撰寫的一份檔案中、未經證實的指控已有所聞。
普丁指的川普檔案，是上周網媒BuzzFeed所公布，披露披露俄羅斯政府掌握川普個人和財務上的「把柄」，用來牽制川普。川普已在他當選後的首個記者會上高聲抨擊那是一則假新聞，也把報導的媒體痛罵一頓，更記者會上槓上CNN。
普丁今天在俄羅斯首都莫斯科與摩爾多瓦總統召開聯合記者會，會中他嚴詞抨擊有關指控，「這些有關指控很清楚都是假資訊」。「川普來過莫斯科是事實，我不記得是甚麼時候，就在幾年前，他那時候還不是政治演員，我們並不知道他的野心，他只是個生意人，是美國最富有的人之一，你覺得如何？我們會花費大把的維安資源去跟蹤美國有錢人嗎？當然不會，這是胡扯。」
對於被披露的機密檔案中提到有關俄羅斯掌握到的黑資料，包括川普在莫斯科買春一事，普丁也發表看法稱，「他到底有沒有召妓？首先，他是一個成年人，加上又是多年來主辦選美比賽的負責人，跟全世界美麗的女子都有社交往來，很難相信他會跑到旅館去見社會底層的俄羅斯女孩，雖然她們是世界上最棒的。」
普丁又表示，娼妓是嚴重又醜陋的社會現象，但是他認為，對於當選的總統散布這種假消息，並將之使用在政治鬥爭，「他們比娼妓還糟」。
(中時電子報)
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