創澳網紀錄 老將卡洛維奇拼戰84局取勝
克羅埃西亞網球好手卡洛維奇今天在澳洲公開賽首輪展現韌性，拼戰創紀錄的84局後終於擊敗阿根廷勁敵澤巴洛斯，但他意猶未盡，表示原本還希望能創下最長網球比賽的世界紀錄。
37歲的卡洛維奇（Ivo Karlovic）終場以6比7（6比8）、3比6、7比5、6比2和22比20贏得這場馬拉松大戰。這位身高211公分的重砲手全場轟出75個愛司球，刷新澳網公開賽紀錄，鏖戰84局也締造澳網賽採用平局決勝制以來的紀錄。
這場第一輪賽事震驚全場。卡洛維奇和澤巴洛斯（Horacio Zeballos）總計拼戰5小時又15分鐘，是澳網賽歷史上時間最長比賽之一。
這場比賽雖然改寫澳網最多局數紀錄，但時間不及塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2012年在澳網決賽的對戰時間，那場比賽長達5小時又53分鐘。
與美國好手伊斯內（John Isner）2010年在溫布頓錦標賽擊敗法國馬育（Nicolas Mahut）時締造的紀錄相比，更是遠遠不及，那場比賽雙方纏鬥183局，時間長達11小時又5分鐘。
賽後記者詢問卡洛維奇，是否很盼望比賽快點結束，他回答：「才不呢。其實我當時想起伊斯內與馬育之戰，有點希望可以持續那麼久，讓我也創造紀錄。」1060118
(中央社)
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