向法國人介紹三太子和陣頭，左萱《神之鄉》赴法國安古蘭參展

2017年法國安古蘭國際漫畫節臺灣館行前記者會17日舉行，漫畫家左萱（左起）、游圭秀、阿多與陳穩升（右ㄧ）出席合影留念。（季志翔攝）

「第一次能把自己家鄉的事物帶到一萬公里外的地方，很感動。」把桃園大溪老街三太子遶境的廟會活動畫成一部青春喜劇《神之鄉》，老家在大溪的漫畫家左萱從小就對陣頭文化不陌生。左萱這次則要挑戰把《神之鄉》帶到法國安古蘭，向法國人介紹台灣的傳統文化。

想到要跟歐洲人解釋三太子、廟會和陣頭，左萱笑著說，雖然還不太清楚一些專有名詞該怎麼說，但她想用《神之鄉》的故事來解釋廟會文化，「應該沒有問題的。」

左萱童年時期的老家在桃園大溪，長大後每到寒暑假都還是會回去。寒暑假正好也是大溪廟會陣頭活動正熱鬧的時候，周邊的鄰居長輩都會去幫忙。「那時候很喜歡在旁邊當觀眾，或跑去夜市玩。」雖然年紀小，沒有跟著去幫忙，但左萱對三太子遶境的活動一直都很熟悉，如今也成為她筆下創作的素材。

為了創作，左萱多次回大溪取材。「像是陣頭的歷史典故之類的，還是邊畫邊取材才知道。」例如漫畫中安排讓三太子打大溪的大陀螺，她指出，其實陀螺在傳統上跟陣頭沒有關係，是因為近年當地的國小有陀螺隊，才逐漸融入廟會遶境活動。

2016年獲得金漫獎漫畫新人獎的陳穩升，這次也要將他創作許久的《麵包師之旅》前三篇帶到安古蘭參展。本業是動畫師的陳穩升，畫下漫畫《麵包師之旅》靈感來自童年住家巷口傍晚會出現的麵包車。麵包車門一開，撲鼻的香味迎面而來，逗得小朋友忍不住掏出少少的銅板來買麵包。「我想要把那個感覺畫下來。」

法國安古蘭漫畫節即將在1月26日到1月29日舉行。今年台灣館主題定為「台灣漫畫公寓：夢想的基地」，將由目前已在安古蘭駐村的兩位漫畫家61Chi（本名劉宜其）、陳沛珛，四位參展漫畫家游圭秀、陳穩升、左萱和阿多Adoor（本名葉天棋）和今年安古蘭新秀獎前十名入圍的覃偉代表台灣參展。

策展人、大辣出版社總編輯黃健和表示，去年安古蘭主辦單位公佈的漫畫大獎50本入圍名單中，完全沒有女性漫畫家，引起很大的爭議。今年安古蘭漫畫節評審團主席則選出英國女漫畫家波西·西蒙德斯（Posy Simmonds），不少展覽和活動也有女性漫畫家的作品。無獨有偶，往年陽盛陰衰的安古蘭台灣參展漫畫家，今年的七位漫畫家中也以女性漫畫家居多，只有兩位是男性。

(中時)