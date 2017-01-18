海倫清桃斬18年無性婚 身無分文年關難過
海倫清桃與丈夫戴發奎本月８日驚爆身世、年紀、學歷造假之外，也公開隱婚18年的無性婚姻及發生家暴、小王介入等事件，人生相當戲劇化，兩人撕破臉之後，16日上午在基隆市安樂區戶政事務所辦理離婚手續，海倫清桃帶著律師及見證人到場，正式完成離婚手續，９天內終結18年婚姻，從前夫身上也沒拿半毛錢，她17日感慨表示，很多錢當初是她辛苦賺來的，以後也能靠自己賺回來，「恢復單身的第一天，心情很美麗，自由的感覺真的很好」。
兩人在戶政事務所辦理離婚時，眼神沒交流，完全零互動，只是辦離婚手續時發生插曲，因為填寫年分有誤，雙方必須重回區公所，戴發奎當場撕掉離婚協議書正本，區公所依程序向警方報案，由轄區警方依照妨害公務罪嫌的毀損公文書罪，目前等法院簡易庭判決。
戴發奎操控海倫清桃18年的人生，這齣荒謬劇最後兩敗俱傷
，他說：「沒有我，她混不下去，民視有100多個藝人，不見得會照顧她，我沒給她一毛錢，她身上沒錢了，她最愛的保時捷也不能帶走，她只拿走用過的化妝品。」會再找下一個越南新娘？他說，「又不是去菜市場買菜，當初她也是萬中選一」。據知，他已委託仲介賣掉基隆房子，以前和海倫清桃一起做的台灣檜木等藝術品投資，現在他自己處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。