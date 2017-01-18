海倫清桃斬18年無性婚 身無分文年關難過

海倫清桃日前已離婚。(取自臉書)

海倫清桃獲得自由身。(取自臉書)

海倫清桃先前常大方露身材。(取自臉書)

海倫清桃與丈夫戴發奎本月８日驚爆身世、年紀、學歷造假之外，也公開隱婚18年的無性婚姻及發生家暴、小王介入等事件，人生相當戲劇化，兩人撕破臉之後，16日上午在基隆市安樂區戶政事務所辦理離婚手續，海倫清桃帶著律師及見證人到場，正式完成離婚手續，９天內終結18年婚姻，從前夫身上也沒拿半毛錢，她17日感慨表示，很多錢當初是她辛苦賺來的，以後也能靠自己賺回來，「恢復單身的第一天，心情很美麗，自由的感覺真的很好」。

兩人在戶政事務所辦理離婚時，眼神沒交流，完全零互動，只是辦離婚手續時發生插曲，因為填寫年分有誤，雙方必須重回區公所，戴發奎當場撕掉離婚協議書正本，區公所依程序向警方報案，由轄區警方依照妨害公務罪嫌的毀損公文書罪，目前等法院簡易庭判決。

戴發奎操控海倫清桃18年的人生，這齣荒謬劇最後兩敗俱傷

，他說：「沒有我，她混不下去，民視有100多個藝人，不見得會照顧她，我沒給她一毛錢，她身上沒錢了，她最愛的保時捷也不能帶走，她只拿走用過的化妝品。」會再找下一個越南新娘？他說，「又不是去菜市場買菜，當初她也是萬中選一」。據知，他已委託仲介賣掉基隆房子，以前和海倫清桃一起做的台灣檜木等藝術品投資，現在他自己處理。

(中時)