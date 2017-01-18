佛州機場槍擊案 槍手稱替IS發動攻擊
美國佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場日前遭血腥攻擊，一名退伍軍人26歲男子聖地牙哥(Esteban Santiago)在行李領取區持槍掃射，至少5死8傷，事發後他告訴聯邦調查局探員，是代表激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）發動攻擊，但警方仍調查中。
聖地牙哥聲稱他在發動攻擊前曾造訪暗網(dark web)，在聖戰聊天室和IS成員交談，行兇動機是代表激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）發動攻擊。法官17日下令在等候開庭期間，表示聖地牙哥仍具危險，對社會大眾造成威脅須被拘禁不得交保。
本月6日聖地牙哥穿著電影《星艦迷航記》T恤在機場行李領取區連續開10至15槍，瞄準受害者頭部，造成5死6傷，連續開槍直至彈藥用盡才束手就擒。
聖地牙哥於2007年加入國民警衛隊，2010年派駐伊拉克1年，近年改派駐阿拉斯加，直至去年8月因表現不佳而遭退役。據了解，他去年曾主動到醫院接受精神健康檢查，他本人聲稱自己有幻聽，有些聲音告訴他加入伊斯蘭國恐怖組織。
(中時電子報)
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