陸央視春晚彩排 傅園慧紮辮子首現身

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「洪荒少女」傅園慧，可能會在中國大陸央視的春晚演出。圖為1月15日晚，2016年「cctv中國體壇風雲人物」頒獎典禮，傅園慧現場搞怪採訪嘉賓。(中新社資料照)

2016體壇風雲人物日前在北京頒獎，傅園慧表演脫口秀。(新華社資料照)

中國大陸央視昨(17)日舉行第二次雞年春晚彩排。大陸游泳女將傅園慧，身穿玫紅色羽絨服，首次現身在彩排現場，短髮紮成一個小辮子，很可愛。傅園慧也展現活潑個性，調侃現場喜劇演員。

(中時電子報)