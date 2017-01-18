日政府開始討論2018年天皇生日退位方案
共同社今天凌晨報導，關於天皇退位時期，日本政府已開始探討2018年（平成30年）12月23日天皇生日退位的方案。
皇太子即位時間設想為即日或翌日，將繼續以翌年的2019年1月1日起適用新年號為主展開研究。
政府相關人士17日透露了上述消息。
宮內廳次長西村泰彥17日在記者會上就政府內一度出現的2019年元旦即位方案發表看法，由於會與宮中祭祀和國事行為「新年祝賀儀式」重疊，「設定讓位（退位）或即位的相關儀式很難」。
關於不在元旦即位而在元旦適用新年號的方案，西村僅稱「現階段舉行何種儀式都尚未討論，暫不便回應」，未明確表明意見。
官房長官菅義偉也在記者會上就元旦即位表示「全然不知」。
政府內一度認為，鑒於天皇去年8月錄影講話中提及「平成30年」以及存在籌備期等，2018年下半年及其以後退位的方案較為有力。
由於隨著繼承皇位也會適用新年號，政府內出現了對國民生活影響較少的「2019年元旦新天皇即位、當天起適用新年號」的方案。不過正如西村所指，越來越多意見認為元旦會舉行多項宮中儀式，舉行繼承皇位的儀式存在難度。
因此出現了作為2018年下半年及其以後的其中一個時機，以天皇迎來85歲生日為節點（首相官邸消息人士語）的方案。
也可以在新天皇即位當天適用新年號。不過，有意見認為「一年的中途改元會造成混亂」，因此目前正在以即位翌年開始適用的「逾年改元」為主展開研究。
採用「一世一元」制度的「年號法」規定「通過政令決定年號」，因此不與即位同步適用年號亦可。1988年秋季昭和天皇病情惡化時，「逾年改元」一度被討論過。
西村表示由於政府的專家會議對退位的討論正在繼續，因此僅為一般而論的觀點，在此基礎上稱「1月1日被廣泛報導，所以我認為應該傳遞目前宮內廳的看法」。1060118
(中央社)
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