聯合國預測全球經濟將溫和復甦

聯合國年度經濟報告預測，全球經濟將溫和復甦。(圖:美聯社檔案照)

聯合國預測新的年度(2017-2018)全球經濟將溫和復甦，但也警告這個預測只是經濟穩定的跡象，而非強健復甦的信號。

聯合國今天(美國時間周二)公布其年度經濟報告，表示2016年全球經濟增長率為2.2%，是自2009年以來成長最緩慢的一年。該報告並預測2017年全球經濟增長率將達2.7%、2018年則達2.9%。這項預測比聯合國原先在去年5月所發布的預期略低。

美聯社報導指出，根據這份聯合國年度經濟報告，全球經濟疲弱的主因包括全球投資步調低迷、全球貿易成長下滑、全球生產力的衰弱以及債務沉重等，而這些因素又因為日用品價格下跌更顯惡化。

舉例來說，報告提到2016年的全球貿易增長率僅為1.2%，是過去30年來第3低的數據。

報告也點出未來全球經濟的不穩定因素，包括美國候任總統川普上任後的政策以及英國正式脫歐之後的衝擊。美國候任總統川普上任後是否會如他競選時提到的打算變更或廢除一些貿易協定，也為全球經濟增添了不確定因素，還有他在移民以及氣候變遷議題上的主張，也可能為全球經濟帶來影響。

(中時電子報)