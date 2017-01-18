卡洛維奇84局取勝 改寫澳網紀錄
(04:18更新 補充2012年澳網男單經典戰役)37歲的克羅埃西亞好手卡洛維奇(Ivo Karlovic)，昨(17)日打破澳洲網球公開賽的紀錄，在第一輪賽事，以84局擊敗阿根廷勁敵澤巴洛斯(Horacio Zeballos)，寫下新猷。
卡洛維奇以6比7（6比8）、3比6、7比5、6比2和22比20，辛苦贏得這場馬拉松大戰。身高211公分的卡洛維奇，全場轟出75個愛司球，刷新澳網紀錄。兩人鏖戰84局，也改寫澳網採用平局決勝制以來的紀錄。
卡洛維奇和澤巴洛斯共拚戰5小時又15分鐘，讓許多網球迷聯想到2012年澳網男單冠軍賽，當時塞爾維亞名將喬柯維奇(Novak Djokovic)與西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，兩人演出經典一役，那場比賽為5小時又53分鐘，最終「喬帥」勝出奪下金盃。
(中時電子報)
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