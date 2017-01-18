白宮大變身迎川普 只花5小時
川普將在20日正式宣誓就職美國第45任總統，而本週五白宮工作人員為了迎接川普到來，必須在前任總統歐巴馬離開五小時之內完成不可能的搬家任務，迎接新的第一家庭。
曾任白宮管家領班的羅丘恩（Stephen Rochon）表示「整個白宮的擺設，必須讓即將入住的第一家庭完全滿意。」而且在歐巴馬總統離開白宮前往川普就職典禮前，「沒有人被容許碰觸白宮內的任何物品。」因為不能讓第一家庭感到馬上要被趕出白宮的氛圍。
所以在新任總統就職日當天，歐巴馬全家一離開白宮，才能動手為新總統開始布置，時間其實頗為急迫，必須於五小時內快速完成。
白宮上至下所有服務人員事先須經過縝密規畫，時間算得非常精準，分秒必爭替卸任元首全家人的物品仔細打包搬離，而新任總統全家人的所有物品則要迅速搬入拆封。
1月20日，當川普以總統身分步入白宮時，必須感受到回家的感覺，因為所有物品包括地毯、家具、吊燈，他的每套西裝將會整齊掛在衣櫃裡，精心布置的桌上也會擺著日常生活照，就個人盥洗用品都會在浴室裡放好，符合他想要的樣子。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。