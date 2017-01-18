白宮大變身迎川普 只花5小時

白宮工作人員為了迎接川普到來，必須在前任總統歐巴馬離開五小時之內完成不可能的搬家任務，迎接新的第一家庭。(圖片取自washington.org)

川普將在20日正式宣誓就職美國第45任總統，而本週五白宮工作人員為了迎接川普到來，必須在前任總統歐巴馬離開五小時之內完成不可能的搬家任務，迎接新的第一家庭。

曾任白宮管家領班的羅丘恩（Stephen Rochon）表示「整個白宮的擺設，必須讓即將入住的第一家庭完全滿意。」而且在歐巴馬總統離開白宮前往川普就職典禮前，「沒有人被容許碰觸白宮內的任何物品。」因為不能讓第一家庭感到馬上要被趕出白宮的氛圍。

所以在新任總統就職日當天，歐巴馬全家一離開白宮，才能動手為新總統開始布置，時間其實頗為急迫，必須於五小時內快速完成。

白宮上至下所有服務人員事先須經過縝密規畫，時間算得非常精準，分秒必爭替卸任元首全家人的物品仔細打包搬離，而新任總統全家人的所有物品則要迅速搬入拆封。

1月20日，當川普以總統身分步入白宮時，必須感受到回家的感覺，因為所有物品包括地毯、家具、吊燈，他的每套西裝將會整齊掛在衣櫃裡，精心布置的桌上也會擺著日常生活照，就個人盥洗用品都會在浴室裡放好，符合他想要的樣子。

(中時電子報)