戀棧 甘比亞總統宣布全國進入緊急狀態

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甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）在拒絕將政權交給反對黨總統當選人巴羅（Adama Barrow）後，今天宣布全國進入緊急狀態。

國營電視台說，在最高法院審理賈梅質疑選舉結果有效性申請案同時，緊急狀態將能防止權力真空。

這暗示賈梅在19日後將繼續當權。巴羅預定19日宣誓就職。

地區領袖揚言，如果賈梅不下台，將軍事干預。一名奈及利亞軍方高階消息人士今天說，奈及利亞和其他西非國家正在準備一支軍隊。

根據甘比亞憲法，如果總統單方面宣布，緊急狀態可持續7天，但若經國會認可，可長達90天。國會尚未認可這項宣布。

塞內加爾消息人士15日表示，巴羅目前人在塞內加爾，並將依西非國家領袖的要求留在塞內加爾，直到本週依計畫就職上任。

甘比亞去年12月1日舉行全國大選，51歲的賈梅輸給同為51歲的對手巴羅。

他當時雖公開承認失敗，願意交出政權，但萬萬沒有料到8天後，突然改變主意，宣稱投票不公大選無效，拒絕下台。此話一出，舉世譁然 ！

他表示除非全能的真主，否則任何人都不能讓他下台，交出已經掌控22年的總統大權。

非洲聯盟（AU）13日提出警告，如果他繼續留任將會有「嚴重後果」。

賈梅的律師已向最高法院申請禁制令，要求最高法院禁止總統當選人巴羅本月宣誓就職。賈梅正努力讓他敗選的選舉結果無效。

根據法新社看到的文件內容，賈梅要求最高法院阻止巴羅在元月19日按照計畫就職，直到訴訟結果出爐。

但是最高法院首席大法官上週表示，大法官目前人數不足，此案可能幾個月內都無法審理，目前找不到額外的大法官以審理此案。1060118

(中央社)