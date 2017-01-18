MLB》包提斯塔沒虧 5.7億短約留藍鳥

包提斯塔(左)在自由市場繞了一圈，最終還是回到老東家藍鳥。(美聯社資料照)

(06:35更新內文 藍鳥戰力異動)MLB官網的最新消息，藍鳥隊和36歲外野手「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)，已達成1年1800萬美元(約新台幣5.7億元)的協議；若雙方都行使選擇權，這筆交易3年最高可達6000萬美元(約新台幣18.9億元)；但目前這消息，仍待球團證實。包提斯塔去年拒絕藍鳥1年1720萬美元(約新台幣5.4億元)的合格報價，成為自由球員。

包提斯塔前年還有40轟、114打點，火力凶猛；但去年因膝蓋和腳趾受傷，影響出賽與打擊手感，只剩22轟、69打點，而打擊率2成34、長打率0.452都是自2010年後最差成績。

藍鳥休賽季失去42轟、127分打點的重炮英卡納西昂(Edwin Encarnacion)，但簽下30轟、93打點的前皇家一壘手莫拉里斯(Kendrys Morales)來補空缺；並網羅前金鶯內野手皮爾斯(Steve Pearce)，他能守一壘、二壘、三壘與外野，是具有長打實力的優替人。

(中時電子報)