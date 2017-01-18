東北風減弱 各地多雲到晴白天回溫

中央氣象局表示，今天天氣穩定，東北風持續減弱，各地白天多雲到晴，氣溫也比昨天再回升一些，中午高溫介於攝氏22到27度之間，但早晚溫度還是偏低，僅15到18度。

氣象局說，今天仍然是穩定的天氣型態，白天時各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、北部山區有零星短暫雨，晚起北台灣雲量會增多，降雨機率稍微的提高一些。

溫度方面，由於東北風持續減弱，各地白天的溫度會比昨天在再回升一些，預計北部、東半部約22到25度，中南部約25到27度，但是注意早晚溫度還是偏低，約15到18度，尤其中南部地區的日夜溫差較大，請注意溫度上的變化，適時調整穿著。

氣象局提醒，今天清晨西半部地區容易有局部霧影響能見度，交通行車請注意安全，搭機也多加注意航班資訊。

今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網網站http://goo.gl/hE5Oct。1060118

(中央社)