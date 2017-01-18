今各地多雲到晴 明晚變天！周休北部下探10度
今天各地及澎湖、金門為多雲到晴的天氣，預測溫度，北部16-25度、中部15-27度、南部16-27度。降雨方面，僅東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨。
今天東北風減弱 ，西半部都有陽光露臉的機會，白天高溫比昨天高2-3度，建議您要好好把握這兩天的好天氣，因為明白天起，鋒面接近後，各地雲量會開始增多，迎風面的北部及東半部有短暫降雨。
而鋒面通過之後，緊接著明晚間另一波冷空氣就會報到，從周五延續到下周一會持續寒冷，由於預期這波降溫屬於乾冷，北部沿海空曠地區容易有輻射冷卻效應，有機會下探到10-12度的低溫，而中南部屬於日夜溫差大的天氣型態，白天稍涼，但早晨及夜晚也有機會降到11-13度。
至於在今天空氣品質部分，18日雲嘉南及高屏地區空氣品質指標(AQI)為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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