川普即將就任 美股收低

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在美國總統當選人川普（Donald Trump）即將在20日宣誓就職前，華爾街股市今天收盤下滑，金融股和生物科技股等受創最深。

彭博報導，道瓊工業指數下跌58.96點或0.30%，來到19826.77點。

標準普爾500指數下跌6.75點或0.30%，來到2267.89點；那斯達克指數下跌35.39點或0.63%，來到5538.73點。1060118

(中央社)