奈及利亞空軍誤炸難民營 無辜民眾百人死

奈及利亞空軍戰機17日發動空襲攻，誤炸一難民營。(圖片取自jamaicaobserver)

奈及利亞空軍戰機在東北部的萊恩（Rann），誤炸一難民營，傷及無辜，據官員聲稱造成超過100名難民死亡，無國界醫生組織（MSF）則估計至少造成52死。

奈及利亞當局的軍隊一直與伊斯蘭極端組織「博科聖地」（Boko Haram）武裝分子對抗，在當地時間17日早上9時，在萊恩（Rann）發動空襲，但飛行員誤以為攻打的目標是「博科聖地」，無國界醫生組織表示，大多數死傷是從博科聖地戰火連天的地區逃出的流離失所的難民。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）發表聲明，對軍事攻擊失誤造成的傷亡表示哀悼，希望民眾能夠冷靜對待，勿暴動。

(中時電子報)