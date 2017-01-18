菁英出走潮？ 北韓前駐英公使：近期將迎來更多

去年投誠南韓的前北韓駐英公使太永浩。（圖/美聯社）

去年7月宣布脫離北韓的前駐英公使太永浩（Thae Yong Ho），如今又有驚人之語。近日在專訪中提到北韓菁英出走的議題時，告訴記者說，他不是所有駐歐的北韓外交官的唯一一人，還有更多人正等待機會要脫北，近期將會迎來不少來自北方的外交菁英選擇投奔自由。這位當前脫北最高層級的外交官，已成為韓國當地媒體爭相邀請的重要嘉賓。

據日本時報（Japan Times）報導，隨著美國財政部（U.S. Treasury Department）公告最新對北韓菁英階級的制裁，再加上始終潛在的飛彈與核武危機，讓南北韓的危機局勢始終居高不下。然而，去年脫離北韓的前駐英公使太永浩在專訪中指出，「我不是唯一一位駐歐想脫離的外交官，其他人是在等待一個適當的時機，（我想）近期內將迎來一批可觀數量的北韓外交菁英，從海外投奔南韓。」太永浩此語在美國歐巴馬政府（Barack Obama）宣布列金正恩（Kim Jong-il）之妹金汝貞（Kim Yo-jong）等7名高層菁英為黑名單後說出，其背後動機恐怕並不單純。

太永浩，北韓前駐英國公使，是繼1997年南韓成功拉攏前勞動黨總書記黃長燁（Hwang Jang Yop）後，再一次吸引政府高層投奔自由。出身良好階級的他，中學時期就被派往中國留學，從平壤國際關係大學畢業後，進入北韓外交部工作，被派往丹麥學習語言，曾在北韓駐丹麥、瑞典大使館內任職一段時間。2012年奉調為駐英國大使館的公使，負責對外宣傳北韓，同時更要監督在倫敦和英國當地的脫北者，2014年更曾在公開演講為北韓官方辯護，並抨擊外媒長期「錯誤的報導」。但2016年7月卻爆炸性的傳出他與家人在英美特務機構保護下，輾轉從英國前往首爾，正式接受南韓政府的政治庇護。

如果太永浩所言屬實，南韓恐怕將再次面對來自北邊的龐大壓力，金正恩上台已多次進行核武試爆與導彈試射，都讓韓國民眾和日本深感威脅，未來若真有多名、甚至一批來自北邊的外交菁英「叛逃」，南韓官方在權衡之下，恐不會輕易答應。

(中時電子報)