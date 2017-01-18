空多激盪 國際油價漲跌互見

由於沙烏地阿拉伯的減產承諾和美元走弱，抵消了有關美國和俄羅斯今年產量將再度增加的預測，國際油價今天收盤漲跌互見。

路透社報導，紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價攀升0.2%，以每桶52.48美元作收。

倫敦北海布倫特原油3月交割價下滑0.7%，收在每桶55.49美元。1060117

(中央社)