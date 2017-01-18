川普就職倒數2天 又被告性騷擾
美國總統當選人川普自參選以來，被爆出無數性騷擾指控，甚至說出許多有辱女性言論，但仍阻止不了他入白宮。不過隨著他當選總統，這些事件非但未平息，反而近期又有女子上法院，控告他性騷擾。
女子澤爾沃斯(Summer Zervos)控告川普2006年曾性騷擾，聲稱川普曾不經她同意試圖強吻和觸摸。代表律師奧爾雷德（Gloria Allred）表示，她和當事人召開記者會，將交代詳情。奧爾雷德先前已代表多名女子，狀告川普。
川普自競選以來，不尊重女性的事件時有所聞，一段有關2005年川普與電視台主持人吹噓自己可以與任何女人上床的錄音檔露出，川普在裡面宣稱「抓住她們的下體，便可以對她們做任何事」，這段錄音於去年10月大選前被揭發，川普雖致歉，承認自己犯錯，但已重創形象。
在之前，更有11名女性跳出來，揭露川普性騷擾的惡行，不過事實真假仍有待確認。而今在就職典禮周五舉行前，又有女子跳出來控告川普性騷擾，為即將到來典禮蒙上陰影，也讓川普顏面無光。
(中時電子報)
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