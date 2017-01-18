奈及利亞空軍空襲難民營 100多人喪生
路透社報導，無國界醫生組織（Medecins Sans Frontieres）表示，奈及利亞空軍今天空襲該國東北部諾州（Borno State）一處難民營，造成50人喪生和120人受傷。
奈及利亞軍方表示，這項空襲是針對伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）。
美聯社報導，波諾州官員表示，這項空襲造成100多名難民和援助人員喪生。
英國廣播公司說，死亡人數多達百人。
博科聖地日前於最新錄影中強調「殺戮、屠殺和綁架 … 引爆炸彈行動將無所不在」，藉以反駁奈及利亞政府所宣稱已經粉碎該組織的說法。
奈國擁有1億8850萬人口，是非洲人口最多的國家，基督徒與穆斯林各占一半。基督徒集中南方，穆斯林集中北方；富庶繁榮集中盛產石油的南方，相對貧窮缺少建設集中於北方。
貧窮易生事端，博科聖地於2001年成立，認為「西方教育是有罪的」，在北方建立大本營，以嚴苛的伊斯蘭律法作為管理。為凸顯訴求，不停地以武力攻擊學校，屠殺男學生、綁架女學生，更以自殺炸彈攻擊各地教堂。
過去7年多來，該組織已經殺害至少2萬人，造成260萬人逃離家園離鄉背井，以及約500萬人身處飢餓邊緣。1060118
(中央社)
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