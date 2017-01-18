1月18日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●前國防部副部長林中斌： 兩岸和平統一的可能 絕對存在！

大陸黨媒《環球時報》昨日刊出前國防部副部長林中斌專訪，他認為解放軍不見血的「點穴戰」能讓台灣指揮系統癱瘓，台灣非常難抵擋，「只是48小時或72小時時間的不同」。但他也認為，和平統一可能性絕對存在，只是時候未到。

●史上最高！大樂透春節加碼10億 除夕到初二每天創造210位百萬富翁

公益彩券農曆春節推出史上最強加碼！台灣彩券昨（17）日宣布，春節期間加碼金額高達10億元，創下歷年之冠；過去農曆過年備受彩迷青睞的「百組百萬」大樂透，今年推出新玩法，加開一組10個號碼，僅要對中其中6個號碼，即可獲百萬獎金，除夕至初二，天天有210個中獎機會。

●北京「超軍事手段」工具太多了 林中斌：川普不會真和陸對幹

我國防部前副部長林中斌接受陸媒《環球時報》訪談時強調，大陸目前用於兩岸統一及改變其他國家和地區行為的超軍事手段工具「太多了」，他不認為川普上台後會真和大陸大幹一場。

重點要聞

●朱雪璋 斷人腳筋 武術界不齒 竟被請入府表演

斷人腳筋罪犯竟獲邀入總統府表演！去年二月涉嫌比武設局砍斷對手腳筋的武術高手朱雪璋，被羈押兩百餘天後，本周日竟受邀進入總統府帶隊表演空手道，他表演後在臉書po文：「總統府長官們，稱讚我們空手道演武，是總統府宴會當中最精采的表演！」貼文引發各界不滿，痛斥砍人罪犯獲邀入府，「瞎了眼嗎？」當初偵辦朱重傷害案人員，對於朱男竟能進入最高行政殿堂總統府，成為表演賓客，痛批：「根本打臉司法，非常荒謬！」

●英首相亮底牌 「徹底脫歐 關稅重談」

英國首相梅伊昨天揭露她的英國脫離歐盟計劃綱要，將讓英國徹底脫離歐盟，同時脫離歐洲的單一市場，不會讓英國在歐盟「半離半留」。她希望能與歐盟達成新的關稅協議，盡量避免出現貿易障礙。脫歐最終方案仍會交付國會表決。

●歐巴馬 執政8年 種族反激化

美國總統歐巴馬本月20日卸任，綜觀執政8年，美國整體經濟重回正軌，但這位美國首名非裔總統未促成種族和諧，有黑人失望指「看不出改變」，強推的健保改革也褒貶參半。而其重返亞太戰略，在南海問題上仍受制中國，與古巴修好是歐巴馬最重大外交成就，但處理敘利亞問題不力，成為外交政績最大蒙塵。

重點要聞

●英硬脫歐 擁抱全球化

英國首相梅伊十七日對外國使節和記者發表她的脫歐計畫，她說，英國不可能留在歐洲單一市場，因為留在裡面就必須遵守四大自由（商品、資金、服務和人員的自由流通），還要分攤歐盟的費用，等於「沒有脫離歐盟」。

●脫歐橋牌 梅伊手握川普「王牌」

英國十七日公布的脫歐計畫，顯現出梅伊對歐盟的強硬態度，除仗著脫歐後有望跟美國新政府洽簽自由貿易協議外，梅伊心裡究竟有何盤算，手中又有哪些好牌可打，才能如此有恃無恐地「硬脫歐」。

●機捷上路倒數 轉乘拚無縫接軌

桃園機場捷運春節後營運，各項準備作業進入緊鑼密鼓階段。桃園市府規畫Ubike及六十九條接駁公車，無縫接軌提供轉乘服務；隧道內Wi-Fi預計廿五日完成，各站商店街也已著手招商。

重點要聞

●英脫歐硬中帶軟 英鎊強彈

英國首相梅伊週二表示，英國「不可能」留在歐盟單一市場裡，但承諾將透過談判，讓英國「儘可能」進入這個單一市場，並公布十二項優先談判目標；梅伊還強調與歐盟達成的任何最終協議，將交由國會投票表決。外界原預期梅伊將宣示強硬脫歐方案，但結果卻是硬中帶軟，週二英鎊兌美元出現去年七月以來最大漲幅，歐股走勢分歧，英國股市開盤後一路走低，但德法股市卻是走低後隨即強彈。

●泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」

股票上市公司「泰豐輪胎」中壢廠昨天發生火警，佔地三千坪的廠房近半陷入火海，大火伴隨濃煙蔽日，一度逼近相鄰社區，民眾驚恐直呼有如世界末日，連十餘公里外的桃園、八德、平鎮都看到黑色濃煙直竄天際，桃園市府緊急撤離鄰近一百四十一戶居民，並啟動緊急收容機制；火勢經消防局全力搶救六個小時，直到晚間九點五十分撲滅，幸未造成人員傷亡，財物損失仍待廠方估計。

●相思樹皮煉毒 網拍外銷4大洲

三十八歲男子蔡毅彬自詡「科技農夫」，竟涉嫌以相思樹皮提煉國內新興二級毒品「二甲基色胺」，外國俗稱「ＤＭＴ」，再透過eBay拍賣網站，以健康草本茶食品、台灣相思樹名義，銷往美、日、韓、紐、澳與歐洲，刑事局偵一大隊逮捕蔡嫌與協助載運原料的蔡父，查扣製毒機具、成品一百七十公斤、原物料四百五十公斤，這也是國內首次查獲用相思樹皮製毒案。

(中時電子報)