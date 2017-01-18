法左派選總統勝算小 中間派黑馬或得利

目前執政的法國左派社會黨將於月底透過初選決定總統參選人，但左派勝算極微，且檯面上的人選都無法凝聚黨內共識，部分社會黨人士不排除轉而支持號稱中間派的馬克宏。

左派政黨將於22日舉辦總統初選第一輪投票，共7人參加，票數領先的兩人再於29日的第2輪投票中決選，勝出者將代表左派，與中間傾右的費雍（Francois Fillon）、極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）、號稱中間路線的馬克宏（Emmanuel Macron）和極左派的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）等人競選。

但多項民調顯示，受累於不受歡迎的社會黨（PS）總統歐蘭德（Francois Hollande）政府，無論左派由誰參選，都會在第一輪投票就被淘汰。

同時，左派內部深陷分裂危機，已傳出部分社會黨人打算轉而支持馬克宏。

39歲的馬克宏很早就受歐蘭德提拔，進入艾里賽宮工作，繼而擔任經濟部長一職。但他與歐蘭德理念逐漸出現分歧，於去年自創「起步走！」（En Marche!）政黨，並於去年8月底辭職，投入總統競選活動，多少被視為一種背叛。

歐蘭德宣布放棄競選連任後，社會黨難以推出一個足以凝聚黨內共識的參選人，為了避免右派或極右派執政，部分社會黨人士不排除集中力量支持比自家參選人更有勝算的馬克宏。

星期日報（JDD）點名能源部長賀雅爾（Segolene Royale）和外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault），他們都對與馬克宏結盟抱持開放態度。

甚至連歐蘭德的親信、律師維勒摩（Dominique Villemot）也認為，歐蘭德本人都不無可能支持馬克宏。

歐蘭德至今沒有明確表態支持誰代表左派競選總統，對上週開始的初選辯論也未置一詞。1060118

(中央社)