男星怨床戲太少 舒淇神回：你可能比較快

舒淇和王千源出席《健忘村》北京發布會。(圖／翻攝自新浪娛樂)

由陳玉勳執導的賀歲片《健忘村》卡司陣容堅強，找來舒淇、王千源、張孝全、楊祐寧、林美秀、曾志偉等兩岸紅星演出，17日在北京舉辦首映發布會，舒淇不時賣萌，逗趣表情讓現場嗨翻。

舒淇在《健忘村》飾演「村花」，和飾演村長的王千源結婚，因此現場主持人開玩笑問：「夫妻生活還好嗎？」王千源笑回：「不好啊！有一場戲，我跟舒淇躺床上，躺了一會兒就沒了」，似在暗示兩人親密戲太少。

想不到一旁舒淇默默點點頭，神來一筆回：「你可能比較快。」讓王千源一度講不出話，不僅逗得現場哈哈大笑，連坐在台下的監製李烈也笑翻。

(中時電子報)