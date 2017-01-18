阿Sa聲帶受損 滿臉插針急救
Twins組合近來忙著巡演開唱，怎知成員阿Sa(蔡卓妍)昨在網上po出一張滿臉插針的照片，嚇壞粉絲。但她解釋是因自己去年演唱會時因為感冒，緊急打了開聲針，事後以後康復了，最後卻發現聲帶還是嚴重水腫，現在被下最後通牒要「藉口」！
阿Sa先前為了演唱會，在感冒以及急性咽喉炎時還是打了開聲針，演唱會後把藥吃光後自認康復，沒想到大吃大喝、狂工作的下場，就是越來越虛弱，連聲音都控制不了。求診後才發現聲帶已經嚴重水腫，中西醫都診治，阿Sa被告知這樣的問題大概已經累積5年了，必須多方面配合才能完全治療。
而醫生告誡阿Sa從今開始要「戒口」，這讓愛吃的她很挫折，「於一名吃貨來説，要我吃苦藥我可以，要我早睡，我盡量配合！要我戒口！還加上『必須』，我…。」加上她曬出的照片滿臉插針，看來病況真的不輕，粉絲心疼之餘，阿Sa也喊話自己「會努力變回健康！」
(中時電子報)
關鍵字：阿Sa
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