《時來運轉》雷霆作客疲軟 勇士F4大開殺戒
目前保持在西區老七的雷霆，現在對他們來說本季唯一的目標就是要闖進季後賽。雖然以目前暫居西區第七的席次來說，感覺雷霆好像進入危險名單，但我們仔細觀察可以發現，目前的雷霆與暫居西區第九金塊的勝場差高達七場，也因此雷霆只要像我過去所說的，他們如果能把握好主場的優勢，能讓主場的勝率節節高升。這樣一來，雷霆在主場戰績優異的保護傘下，相信雷霆在本季是相當有機會打進季後賽的。
提到勇士，就讓人想到昨天(17日)勇士才在主場痛擊了去年總冠軍戰的「老冤家」騎士，或許很多球迷都會想，這場比賽會不會是勇士的另一個重要的出發點，畢竟能終結對總冠軍戰假想敵的四連敗，或許對勇士來說會有著精神上的鼓舞。但我認為現在的勇士還不能這麼樂觀，因為他們的處境與「老神在在」的騎士可不一樣，畢竟在西區處處充滿著勇士的假想敵，因此勇士該如何在「超級四核心」的聯手之下打進總冠軍戰，這才是勇士現在必須思考的問題。
本場比賽身為地主勇士要讓給雷霆大軍12.5分，但別忘了我曾經說過雷霆「在家一條龍、外出一條蟲」，尤其前一場比賽雷霆作客洛杉磯，遭對手快艇痛宰22分，因此以勇士目前在主場的戰力來看，我依舊看好勇士可以在主場獲勝過盤。
本場推薦：勇士過盤
(中時電子報)
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