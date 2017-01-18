留住外籍人才！ 日將大幅縮短取得永居權時限

日本政府擬縮短外籍高階人才申請永居權的居住時限。（圖/美聯社）

為了留住更多優秀的外籍高階人才，日本政府研擬將修改現行法規，大幅縮短外國在日工作人才申請永久居留權的年限，將從5年降至1年。日本政府於2012年推出新的移民政策，外國人能依據其學歷、專業能力和工作經驗等項目累積評分，未來滿80分者不僅被視為高階人才，更能享有住滿1年即可申請永居權的快速通道服務。

據日本時報（Japan Times）報導，日本安倍政府為了能留住更多優秀外籍人才，將研擬修改現行移民法規，給予高階人才「快速通道」，居住滿1年即可申請永久居留權的新政策。根據現行法規規定，外籍人士可根據自身的學歷、工作經驗和專業技能等項目進行評分，取得70分以上者屬於高階人才，而高階人才需實際在日住滿5年才可申請永居權，普通件則需10年以上才可，如今將對高階人才釋出「快速通道」，未來取得70者，居住時限降為3年；取得80分以上者，則僅需住滿1年即可申請。

日本從2012年開始仿效紐澳等國，採用計分的方式允許外籍人士申請永久居留權，光是去年就有6,298名外國人取得「高階人才」的申請資格，如3月底能如期推行，其中有1/3的申請者將能提前取得日本的永久居留權。在交通便利的當今全球化社會，各國都在推行並爭搶優秀的高階技術人才，英國、南韓先前也都逐步放寬限制，如今連對外來移民仍相對封閉的日本都開始搶人才，同樣身為島國的我們，該如何是好？

(中時電子報)