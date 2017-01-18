留住外籍人才！ 日將大幅縮短取得永居權時限
為了留住更多優秀的外籍高階人才，日本政府研擬將修改現行法規，大幅縮短外國在日工作人才申請永久居留權的年限，將從5年降至1年。日本政府於2012年推出新的移民政策，外國人能依據其學歷、專業能力和工作經驗等項目累積評分，未來滿80分者不僅被視為高階人才，更能享有住滿1年即可申請永居權的快速通道服務。
據日本時報（Japan Times）報導，日本安倍政府為了能留住更多優秀外籍人才，將研擬修改現行移民法規，給予高階人才「快速通道」，居住滿1年即可申請永久居留權的新政策。根據現行法規規定，外籍人士可根據自身的學歷、工作經驗和專業技能等項目進行評分，取得70分以上者屬於高階人才，而高階人才需實際在日住滿5年才可申請永居權，普通件則需10年以上才可，如今將對高階人才釋出「快速通道」，未來取得70者，居住時限降為3年；取得80分以上者，則僅需住滿1年即可申請。
日本從2012年開始仿效紐澳等國，採用計分的方式允許外籍人士申請永久居留權，光是去年就有6,298名外國人取得「高階人才」的申請資格，如3月底能如期推行，其中有1/3的申請者將能提前取得日本的永久居留權。在交通便利的當今全球化社會，各國都在推行並爭搶優秀的高階技術人才，英國、南韓先前也都逐步放寬限制，如今連對外來移民仍相對封閉的日本都開始搶人才，同樣身為島國的我們，該如何是好？
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。