英勞斯萊斯坦承涉巴西行賄 付罰金和解

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跨國發電系統供應商勞斯萊斯集團與美國司法當局簽署「企業從寬處理協定」內容指出，勞斯萊斯集團支付932萬美元賄款給巴西石油公司換取合作合約。

從寬處理協定是對企業的有賞揭密機制，調查與司法當局為獲得調查案內幕，涉行賄企業若提供訊息可獲減低刑罰。

協定內容指出，總部位於英國倫敦的勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）支付傭金讓中間人幫助達成供應發電機給3座石油平台。賄款總額其中160萬美元付給身分被保密的1位巴西高層。

巴西當局調查國營石油公司（Petrobras）貪瀆專案，英國集團也涉嫌在2003至2013年間支付賄款給石油公司職員，以換取合作合約。

巴西聯邦法務部今天證實，在巴西石油公司貪瀆案調查行動中，與勞斯萊斯集團達成從寬處理協定，英國跨國企業將支付巴西幣8118.37萬元，全數作為巴西石油公司的損失賠償。

這是勞斯萊斯主動對外發布企業與巴西、美國和英國當局達成從寬處理協定的消息，目的是配合在這3個國家發生的貪腐事件偵查工作。

勞斯萊斯在巴西的罰款總額將達2558萬美元，美國約1.7億美元，英國4.97億英鎊。

勞斯萊斯在2015年初主動交給巴西聯邦法務部由專門事務所進行的內部調查結果，並答應配合巴西當局查案，擔起應負責任。

巴西聯邦檢察官高凡（Paulo Roberto Galvao）表示，這是財團法人應有的負責任態度，而非一昧地否認事實和妨礙司法調查；希望所有涉案企業都能進行內部調查，提供所有證據，協助巴西打造健康的經商環境。1060118

(中央社)