蔡依林尾牙場勁歌熱舞 酒醉女員工衝上台反被虧
蔡依林昨日獲邀到華碩尾牙開唱，她一連獻唱七首讓員工大讚值回票價，不過演唱《倒帶》時，有名疑似喝醉酒女員工衝上台，但大場面見多的呸姐臨危不亂，立刻把麥克風遞給她，未料對方居然大忘詞，成為昨晚一大插曲。
蔡依林今年台灣僅接一場尾牙場，一現身果然讓全體員工暴動，她更一連演唱《PLAY我呸》、《I‘m not yours》、《檸檬草的味道》等歌曲，尤其唱到 《第三人稱》時更走下台與觀眾握手，再度掀起一波高潮，不過演唱到《倒带》時，居然有名喝醉酒女員工衝上台，而蔡依林也立刻遞麥要她接唱，未料對方居然大忘詞，這也讓蔡依林笑說「她喝醉了」，在唱完後也將該員工送下台，接著立刻虧說「如果你想衝上台，要記得會唱我的歌，不然就有一點尷尬」，語畢立刻讓全場哄堂大笑。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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