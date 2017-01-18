巴西人7成認為國家走下坡 但持續樂觀

我要評比

1項全球調查顯示，72%的巴西人認為國家正在走下坡，但80%仍對未來樂觀，相信國家將慢慢復甦。

這些數據是民意調查機構易普索（Ipsos）在2016年10月21日至11月4日間，於阿根廷、澳大利亞、比利時、巴西、加拿大、法國、德國、英國、匈牙利、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、祕魯、波蘭、南非、南韓、西班牙、瑞士、土耳其和美國等22個國家進行調查的結果。

調查顯示，超過57%的受訪者對自己的國家的現況持負面觀感，認為當前的政治經濟模式失敗，現在需要改變。

另一方面，67%的受訪者相信其國家將復甦，只有15%認為情勢無法逆轉。巴西在最樂觀國家中排名第5，80%的受訪者相信國家正在慢慢復甦。

易普索調查主任謝爾索希莫（Danilo Cersosimo）指出，對未來寄予厚望，可在某些國家選舉中展示出民眾要求變化的結果獲得解釋。

調查還顯示，69%的巴西人覺得政治人物和其政黨不關心民眾；22個受訪國家受訪者對這項問題回答，平均有64%回答：覺得政治人物和其政黨不關心民眾。

謝爾索希莫認為，長久以來，巴西人已將政治階層與圖利自己之人聯想在一起，這是一種根深柢固的觀念，短時間內很難改變，繼而強化「反政治文化」。

此外，由於某些原因，趨於左派的政治思維未能獲得社會的共鳴，加上恐怖主義和移民問題，更加深社會的不安；而巴西，還有侵蝕國家社會已久的黑金政治和貪腐問題。1060118

(中央社)