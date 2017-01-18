入冬最強冷氣團20日到 低溫探10度

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中央氣象局預報，今天全台都是晴朗溫暖好天氣，明晚鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，恐是入冬來最強，20日起影響全台到24日，中部以北低溫可能降到攝氏10度。

氣象局說，今天白天各地氣溫比昨天再回升一些，北部、東半部22至25度，中南部約25至27度，早晚偏涼，約15至18度。

氣象局預測，明天有鋒面通過，東半部、北部有短暫雨，晚上起一波恐是入冬來最強的強烈大陸冷氣團南下，氣溫下降。

強烈大陸冷氣團20日至24日籠罩全台灣，20日至22日中部以北可能出現11度低溫，南部低溫也可能降到13度，23日、24日，中部以北低溫下探10度，南部下探12度。

不過，即將到來的這波強烈大陸冷氣團帶來較乾冷空氣，尤其中南部天氣更晴朗，日夜溫差可能都在10度以上。1060118

(中央社)