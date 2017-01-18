鄭明典：中壢煙塵恐到北部

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中壢輪胎廠昨發生大火，氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上提醒，中壢煙塵可能飄到台北。

桃園市中壢區輪胎工廠昨天發生大火，延燒逾6小時，昨晚近10時撲滅火勢，但大火造成空氣污染，桃園市政府環保局呼籲，有呼吸道疾病或過敏體質的老幼民眾盡量避免外出。

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天一早在臉書上提醒，從風向、風速上預估，中壢煙塵可能飄過台北上空。

鄭明典也PO出一張照片，並表示早上，照片中這條低「雲帶」顏色特別灰暗，也只有這條雲帶下空氣能見度特別差，其他方向的空氣能見度還可以，所以合理懷疑，這就是昨晚由中壢飄過來的煙塵。1060118

(中央社)