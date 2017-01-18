聲音沙啞耳鳴 小心癌症找上門

我要評比

嚼食檳榔容易致癌，若加上抽菸、喝酒，罹患口腔癌的機率更高；醫師提醒有這些習慣的人，若出現聲音沙啞、耳鳴，就要小心癌症找上門。

嘉義基督教醫院耳鼻喉科醫師葉峻維表示，根據研究顯示，有嚼食檳榔習慣的人，若加上有抽菸、喝酒習慣，罹患頭頸癌、尤其是口腔癌的機率是正常人的123倍。

由於頭頸癌初期症狀表現多元，包括喉嚨痛、吞嚥困難、聲音沙啞、口腔潰瘍超過2週未癒合、凸起或斑點，甚至只有耳鳴、耳部悶塞感、單側鼻塞或反覆性流鼻血來表現。

醫師指出，如果有不對稱的頸部腫塊，通常表示癌細胞已由原發部位轉移至頸部淋巴結。嘉義有一名60多歲的男子，最近半年多來，右側頸部腫塊持續變大，就診之後才發現罹癌。

根據患者表示，起初因頸部腫塊不大，且不會疼痛，加上工作忙碌，因此遲遲未就醫，但最近2個月來腫塊持續變大才求診；經醫師切片檢查，證實罹患口咽癌合併頸部淋巴轉移第4期。

葉峻維提醒民眾，若有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣，應定期接受政府提供的2年一次免費口腔癌篩檢；平時若出現上述症狀，都應保持警覺，盡速就醫接受詳細檢查。

葉峻維表示，民眾若在癌前病變階段能早期發現，由專業醫師介入治療，將可提高治癒的成功率，千萬不要因工作忙碌或其他原因，延誤就醫黃金期。1060118

(中央社)