統領百貨桃園店封館出清 19日起最終波

我要評比

統領百貨桃園店為提供更好的購物空間及服務，將自2月5日休館1年，明 (19)日至2月1日「封館出清」最終波，除餐飲及部分專櫃，當天單筆消費滿3000元送200元，全館合計消費3000元送紅包袋。

統領百貨表示，明日至25日持玉山統領聯名卡刷滿1,200元，送限量200份餐具組；至2月1日刷滿4,000元、1.2萬元各送100元、300元現金抵用券。

統領指出，明日至2月1日也有吉 (雞)點愛吃扣點，全卡友持卡在地下2樓熱食區單筆消費滿30元，就可以扣100點抵30元；1樓女鞋區單筆滿3,000元，可參加限量100份贈品戳戳樂一次。

(工商)