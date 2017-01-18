歐力士菜鳥好大膽 竟要求不牛棚練投
一般的認知中，投手的調整都是循序漸進，先從牛棚練投、擔任打擊練習投手，最後才進入實戰，不過歐力士的菜鳥投手澤田圭佑卻與眾不同，日媒18日報導，他向教練團表達想跳過單純牛棚練投的想法，希望能直接面對打者調整。
澤田畢業於立教大學，高中就讀大阪桐蔭高校，為身手僅次現阪神王牌藤浪晉太郎的2號先發，《每日新聞》報導，去年以第8指名加盟歐力士的他，昨參與新人聯合自主訓練營，儘管歐力士總教練福良淳一也到場觀看，但澤田卻簡單對捕手投30球後，就結束牛棚練投，「教練有沒有看到？我並不在意。」
「我平常都是這樣，」澤田表示，他在大學時，也是簡單在牛棚練幾顆球，就上場投打擊練習，沒有固定牛棚練投的習慣，「我認為直接面對打者，觀察他們的反應，1球球調整投球，並從對決中取勝，比起單純練投效果更好，純練投是沒有意義的。」
澤田要求打破過去的訓練流程，儘管福良沒有拒絕，但他苦笑著說，「如果他認為是這是對的，並全力的去做，這樣很好。」攤開他大學的成績，出賽69場拿下22勝、自責分率2.24，投366.1局、16場完投，皆為應屆東京六大學聯盟最高紀錄，不過或許是過於疲勞，大學最後兩年，投球局數逐年下滑。
(中時電子報)
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