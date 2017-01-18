連懶人包都不做！馮光遠退黨挨批
作家馮光遠日前在臉書上宣布退出「時代力量」，批該黨已經變質成為一個「國運昌隆黨」，他不希望他的努力，最後都成為特定人士收割的成果。此言一出，打擊「時代力量」及該黨執行黨主席黃國昌。惹來黨內人士重炮回擊，指馮光遠只會消費「時代力量」，身為智庫的負責人「連懶人包都不做」。
據《壹周刊》報導，「時代力量」一位助理指馮光遠主持該黨智庫，強調明明有給他一個位置、有辦公室、給他人力，又有經費，「卻連辦個活動也沒看到？」。
該助理表示，當馮光遠批評時代力量是一人政黨時，他有沒有利用智庫的資源做任何研究或宣傳。大爆「連懶人包都不做」，都是黨部自己在做，而不是馮光遠手下的智庫做。
至於外傳馮光遠退選可能導致退黨，一位志工說：「馮光遠的個人特質，不適合當候選人」，當時黨內多位大老輪班陪他拜票，可是民調就是起不來，馮光遠又覺得拜票、掃街等傳統競選方法不符合他的style。而曾擔任馮光遠選務人員的陳廷豪證實說：「馮光遠退選，完全是競選團隊評估過後的決定，沒有黨中央的壓力。」
(中時電子報)
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