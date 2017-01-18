泰豐輪胎大火後 鄭明典：中壢煙塵可能飄到台北
桃園市中壢區泰豐輪胎工廠昨天下午火警，3000坪廠房一半以上陷入火海，附近民宅住家預防性撤離店。大火濃煙入夜仍直衝天際。專家指燃燒產生的戴奧辛問題需注意。氣象專家鄭明典也在臉書直言：中壢煙塵可能飄到台北。
鄭明典表示，輪胎行火災可能釋放大量有毒物質，受到逆溫層影響擴散不易，所以要遠遠避開。並指從風向、風速上預估，中壢煙塵可能飄過台北上空。並附照片中指低「雲帶」顏色特別灰暗，也只有這條雲帶下空氣能見度特別差，其他方向的空氣能見度還可以，所以合理懷疑，這就是昨晚由中壢飄過來的煙塵。
針對泰豐輪胎大火產生碳黑粒子落塵，桃園市長鄭文燦今早前往校園內發送口罩給學生，他指這次大火的碳黑粒子落塵主要集中在平鎮，已要求進行災損回報，同時以清理學校及公園為優先。
(中時電子報)
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