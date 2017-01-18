泰豐輪胎大火後 鄭明典：中壢煙塵可能飄到台北

氣象專家鄭明典在臉書直言：中壢煙塵可能飄到台北。(圖/鄭明典臉書)

桃園市中壢區的泰豐輪胎工廠17日下午3時許驚傳火警，黑色濃煙伴隨火勢直竄天際，遠至數十公里遠的新北市，都能見黑色濃煙往上竄，火場方圓數公里充滿橡膠燃燒惡臭。雖無人員傷亡受困，但火勢波及鄰近民宅，所幸未延燒，共有141戶民眾撤離，到公所或其他地區避難。大批警消趕赴灌救，約在晚間7時許控制火勢，火警原因仍待調查。（文：楊明峰 圖：健行科大應資系提供）

桃園市中壢區泰豐輪胎工廠昨天下午火警，3000坪廠房一半以上陷入火海，附近民宅住家預防性撤離店。大火濃煙入夜仍直衝天際。專家指燃燒產生的戴奧辛問題需注意。氣象專家鄭明典也在臉書直言：中壢煙塵可能飄到台北。

鄭明典表示，輪胎行火災可能釋放大量有毒物質，受到逆溫層影響擴散不易，所以要遠遠避開。並指從風向、風速上預估，中壢煙塵可能飄過台北上空。並附照片中指低「雲帶」顏色特別灰暗，也只有這條雲帶下空氣能見度特別差，其他方向的空氣能見度還可以，所以合理懷疑，這就是昨晚由中壢飄過來的煙塵。

針對泰豐輪胎大火產生碳黑粒子落塵，桃園市長鄭文燦今早前往校園內發送口罩給學生，他指這次大火的碳黑粒子落塵主要集中在平鎮，已要求進行災損回報，同時以清理學校及公園為優先。

(中時電子報)