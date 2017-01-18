咘咘一踩沙子立馬大哭 修杰楷虧「公主病」

賈靜雯趁天氣好，帶咘咘到公園玩。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

咘咘一碰沙子就開始哭了。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

藝人賈靜雯和修杰楷愛女「咘咘」遺傳父母好基因，一雙水汪汪大眼融化不少網友的心，近日趁天氣好，賈靜雯帶她到公園玩，未料一把她放進沙坑中竟哭了，讓爸爸修杰楷都忍不住吐槽她有「公主病」。

賈靜雯趁著難得的午後陽光，帶寶貝女兒到公園玩，她也在臉書曬出遊照，只見咘咘被脫鞋放進沙坑後，竟開始哭了起來，讓賈靜雯都忍不住虧：「討厭雪...討厭沙...討厭草皮...爸爸說，妳是我們最怕的公主病小孩。」

咘咘雖被爸媽調侃「公主咘」，不過哭臉依舊萌翻，讓網友都好想幫她呼呼，但爸爸卻燃起健身魂，表示要開始好好訓練咘咘了。

(中時電子報)