英相脫歐明確表態 商界籲確保歐盟巿場

英國商界領袖歡迎首相梅伊今天對於英國脫離歐洲聯盟的明確表態，但也堅持她須兌現確保進入歐盟單一巿場的承諾。

法新社報導，梅伊（Theresa May）首度揭示跟布魯塞爾一刀兩斷的諸多計畫，表示英國將脫離歐洲單一巿場以控制歐盟移民。不過她同時強調英國以局外人身分進入這個巿場，有其必要。

英國最大商業遊說團體英國工業總會（CBI）聲明：「首相今天旋乾轉坤。排除在該單一巿場擁有會籍，已減少在英國與歐盟之間維持無貿易壁壘貿易關係的選項。但商界歡迎這項更清晰闡述，以及在儘可能維持英國和歐盟最自由貿易的前提下，開創更繁榮、公開和全球化的英國這種野心。」

汽車製造商與交易商協會（Society of Motor Manufacturers and Traders）指出：「我們希望政府簽署協定，內容納入參與該關稅同盟，以幫助保障對歐盟貿易，在免關稅且避免非關稅壁壘與法規障礙之下展開的貿易。相關壁壘和障礙可能危害投資、成長和消費選擇。」

儘管英國汽車進口數仍高於出口，汽車產業對英國經濟至關重要，它提供逾80萬個工作機會，占總出口值的12%。（譯者：中央社何宏儒）1060118

(中央社)