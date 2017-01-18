法國正月限定甜點 國王派占卜一年運勢

每年元旦一過，法國街上的麵包店、甜點舖就開始陳售「國王派」，這個限定時間才買得到的傳統甜點，象徵歡聚和分享，還有占卜未來一年運勢的樂趣。

國王派（galette des Rois）是1月6日「主顯節」的應景點心。聖經裡描述，耶穌降生在馬槽當天，有3賢者帶著黃金、乳香、沒藥，追隨星星的指引，來到伯利恆（Bethlehem）朝聖。

國王派的外層是千層酥皮，通常夾著杏仁奶油餡，但巴黎的甜點師傅每年都會推出新作品，如今還有柚子巧克力、焦糖蘋果、抹茶等不同選擇。

在法國老牌甜點舖Dalloyau工作的台灣師傅陳星緯親自示範做法。他解釋，做派皮的關鍵是要反覆多次摺疊、讓麵團休息，奶油溫度和麵團溫度也要相近，烤出來的成品形狀才會均勻好看，要做出一個好吃好看的國王派，大概需要2、3天時間。

甜點師傅製作國王派時，會在內餡中藏著一個陶瓷人偶，銷售時附上一個紙皇冠。當顧客買回家切割派時，習俗上會讓在場年紀最小的孩子躲在桌子下面，由他指定某一塊該分給哪個人，每個人都拿到自己的份後，再同時咬下。

法國人狄瑞（Thierry）敘述，這時必定會有一個人咬到事先置入的陶瓷人偶，這表示他成為當天的「國王」，而且這一年會走好運，「我運氣不錯，常常吃到，但不成文的規矩是，『國王』要負責再買一個派」。

因此，國王派是象徵歡聚、分享的點心，還有占卜的樂趣。雖然主顯節只有一天，但幾乎整個一月，都可以在店裡找到國王派。

隨著時光推移，不僅國王派口味越來越多變，陶瓷人偶造型也越來越豐富，知名甜點舖會與設計師合作推出專屬人偶，也有專門的收藏家。

根據法國駐加拿大大使館網頁，古早還有個傳統，人們切派的時候，會比在場人數再多切一塊，送給第一個上門拜訪的窮人，稱為「窮人的一份」。

另一個關於國王派的軼聞是，法國總統府艾里賽宮（Elysee）每年都會訂做一個可供150人分食的巨大國王派，但裡面不准放入陶瓷人偶，因為在共和國總統府內出現一位「國王」，畢竟不太恰當。1060118

(中央社)