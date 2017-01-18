角膜膨出險失明 移植手術救視力

我要評比

美國籍賀姓英語教師罹患圓錐角膜病變，雙眼眼角膜凸出，呈圓錐狀，引起高度散光、視力模糊幾乎失明。台北慈濟醫院醫師沈姵妤為他移植眼角膜，左眼視力逐漸恢復到0.5。

台北慈濟醫院表示，賀先生20年前開始視力模糊，有高度散光，一般眼鏡無法矯正，多年來配戴特殊硬式隱形眼鏡矯正。

7年前，他的左眼角膜凸出弧度太大，角膜產生疤痕，隱形眼鏡易滑脫，無法配戴且眼睛疼痛，視力只剩0.01幾近失明。

病患到台北慈濟醫院求診，眼科醫師沈姵妤評估病變嚴重，必須接受眼角膜移植治療。醫師以手動環刀切割，取代一般的吸附式環刀方式，將眼角膜切除後，再放上捐贈者的眼角膜。

醫師並縫25針，將厚薄不一的角膜周邊確實縫合，每一針要達到拉力均衡、密合，避免眼球感染。賀先生術後一星期，左眼視力已逐漸恢復到0.5。

沈姵妤表示，一般患者角膜膨出範圍若不大，且無角膜間質的疤痕，可進行角膜間質的分層移植。

但賀先生的角膜膨出弧度太大，範圍接近角膜邊緣，角膜已有間質疤痕，角膜弧度有如山峰、山谷般厚薄不一，增加縫合的困難度，因此只能進行全層移植。

沈姵妤說，圓錐角膜的發病原因不明，不分性別，剛發病的年齡多為青少年時期，罹患率約1%，有的病例有家族史，但多數並無相關家族史。

除先天因素，近視雷射手術也可能削薄過多的角膜組織，造成類似圓錐角膜的角膜膨出性病變。因此，適當的術前評估與合理的期望很重要。

沈姵妤醫師提醒，青少年和曾接受眼睛雷射手術的患者，若散光度數不斷加深、視力模糊，最好到眼科進一步檢查治療。 1060118

(中央社)