葉啟田曝結婚2年5段外遇 徵第二春無人問津

葉啟田將於今年展開巡迴演唱會 。(圖/本報系資料照)

「寶島歌王」葉啟田以一曲《愛拚才會贏》走紅歌壇，睽違11年再復出歌壇，也將在台北、嘉義與台中三地，舉辦個人巡迴演唱會，不過他意外自曝當年與前妻劉嘉芬結婚後，不到2年就5度外遇。

根據《聯合報》報導，葉啟田對於年輕時頻頻外遇，表示「沒有不顧家庭，但外面也有女人」，坦言對婚姻不忠，當年離婚時雖曾答應女兒「不會再婚」，不過老來無人相伴，加上兒女長年在美，讓他難免覺得空虛寂寞，也開始後悔當年許下的承諾，雖然積極徵求第二春，不過至今仍無人報名，讓他苦嘆只能靠唱歌填補空虛。

(中時電子報)