5千億台資逃出中國 神秘客砸25億掃台北豪宅

中國肥咖條款查稅動作越來越大，自去年下半年，已有許多台商開始計畫逃命，加上豪宅房屋稅率放寬，成為台商資金優先考慮的對象，估計從中國逃回台灣的資金將高達5000億元。(資料照片/季志翔攝)

中國肥咖條款查稅動作越來越大，透過銀行徹查台商、台幹們的存款，引發查稅恐慌，自去年下半年，已有許多台商開始計畫逃命，加上豪宅房屋稅率放寬，成為台商資金優先考慮的對象，估計從中國逃回台灣的資金將高達5000億元。已有神秘買家斥資25億元狂掃台北豪宅，另外包含西門町、信義區成交的商辦也有長線買盤進場。

大陸自今年元月開始實施「肥咖條款」，要求銀行提供資產超過600萬人民幣以上的客戶金融資料，台商擔心後續將有查稅動作，紛紛準備將在中國市場賺到的錢，轉到其他國家去。

週刊報導，去年第四季至今，大型交易案金額接近125億元，為豪宅及商辦市場投入活水。其中興富發豪宅案「松江一號院」，去年11月一次賣出7戶，且都登記在同一人名下，據傳背後神秘買主是媚登峰創辦人莊雅清。

房地產業者被問及松江一號院的買方是何方神聖時，毫不意外地直接說：「那是媚登峰買的啊！他們真的是要自己置產用」。莊雅清在房地產投資上是交易老手，早年她在台灣的40多個店面，全都是靠標得法拍屋所取得，據統計，莊雅清從法拍市場獲利多達20億元。

莊雅清置產可說是大陸台商的縮影，房地產業者預期，類似莊雅清這樣的買家會越來越多，今年將會是台商資金回流大掃貨的一年。

(中時電子報)