續回暖 20日起北台探10度低溫

氣象專家吳德榮表示，今天持續回暖，明晚至週六(21日)冷空氣南下，氣溫驟降，週五(20日)晚至週六晨氣溫將降至最低，北台灣沿海空曠地區會出現10、11度的低溫。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，明晚至週六冷空氣南下，氣溫驟降，模擬的強度，有機率達「強烈大陸冷氣團」(台北市≦12度)的標準；週五晚至週六晨氣溫將降至最低。

今天持續回暖，日夜溫差擴大；西半部天氣大致穩定，東半部多雲、仍有零星少量降雨的機率。明天鋒面南下，結構相當鬆散、降雨也很零星。

值得注意的是，22日另一波「強度相當」的乾冷空氣又補充進來，使得週日至下週二(22至24日)，天氣更為晴冷，白天會因太陽短波輻射而升溫，造成冷空氣不怎麼強的假象，夜間地表長波輻射很強，氣溫仍會降得相當低，空曠地區最低氣溫也會在10度、11度左右。1060118

(中央社)