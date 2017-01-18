動員社區關注孩子 家長團體連線
台灣家長教育聯盟（台家盟）近來和各縣市家長團體合作，推出「台灣家長溫暖連線」，一同關心弱勢孩子，希望除了學校之外，社區也能給予支持的力量。
台家盟指出，中小學有許多孩子需要關懷，包括課業成績欠差、家庭功能有缺陷等，都需要社區和學校支持，給予穩定的陪伴。
新北市三重區心教育關懷協會近年來推動「寒冬送暖—作伙來炊粿」行動，每年都投入大量志工，在歲末寒冬時節，為社區需要關懷的家庭帶來溫暖，今年更擴大邀請學校家長會參與，親子一同參與社會服務，落實親子共學的精神。
台家盟指出，三重的活動是「台灣家長溫暖連線」的第一場，未來還會持續連結各地社團組織，將這股暖流擴散出來。台家盟將透過分享、對話、舉辦宣導會和研習會等形式，讓志工團隊彼此學習，發揮更好成效。1060118
(中央社)
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