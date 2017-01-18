他山之石 泰力抗陸廉價團重整觀光

觀光旅遊和航空業一直是泰國最重要的產業之一。（達志影像/Shutterstock）

當台灣各界仍在為陸客團大幅減少而抗爭時，位於東南亞的觀光大國- 泰國，早就祭出抗拒來自大陸的零元或低價團體行程，透過對旅行社開罰，讓來自大陸的廉價團大幅下降近3成幅度，雖連帶造成整體觀光收入不如去年同期，下跌了近11%，但當地的研究機構卻認為，只有度過這個陣痛期，泰國的旅遊業才能回歸正常，才能吸引到真正願意消費的旅客。

據彭博社（Bloomberg）報導，從去年起就開始大規模對大陸廉價團打擊的泰國，實施至今已減少近3成比例，連帶造成去年的觀光收入下跌約11%。但開泰銀行（Kasikorn Research Center Co.）研究中心經濟學家皮蒙萬（Pimonwan Mahujchariyawong）卻認為，「雖然這次消退會延續至今年第一季，但只要度過了這個必要之痛，泰國旅遊業就應該能回歸正常，這對於未來遠期的規劃和帶給旅客的印象都將是正面的。如今衰退的痛僅是短暫的，我們應展望未來。」然而，在打擊廉價團的同時，泰國官方同時亦開始拉攏高預算的旅遊團，並對包含台灣在內的多國釋出限時免簽證費的利多吸引。

為吸引更多觀光客，泰國更在去年底推出限時免簽證費的措施，包含台灣也能享有。（達志影像/Shutterstock）

碩大的曼谷蘇汪納蓬國際機場，方便的轉機、進市區交通和機場服務，都讓不少旅客流連忘返。（達志影像/Shutterstock）

大陸訪泰的觀光客人數以一國之力，力壓歐美和東南亞國協（ASEAN）諸國，成為去年訪泰旅客的最大來源國，佔有近27%強，帶來高達4,380億泰銖（約3,892億台幣）的觀光收益。面對如此龐大的既有利益，泰國政府卻能壯士斷腕，不顧12大旅遊集團接單率下跌6%和收入降低的風險，堅持打擊來自大陸的廉價旅行團。並在12月推出多國限時免簽證費的優惠，吸引更多自由行和有更高消費能力的旅客前往泰國觀光。

泰國中央銀行對今年（2017）的經濟成長預測為3.2%，政府將以內部的公共建設計畫填補大陸團客的空缺，但整體預期仍遠低於周邊鄰居，像是菲律賓、越南等國。但即便如此，曼谷大城銀行（Bank of Ayudhya）首席經濟學家宋帕溫（Somprawin Manprasert）仍認為，「（未來一年）觀光旅遊業仍持續帶動泰國的經濟成長，這波因打擊零元廉價團產生的消退終究只是短暫衝擊。」也想大力振興觀光產業的台灣，也許該是時候好好看看泰國是如何應對並規劃的了。

(中時電子報)