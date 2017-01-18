泰豐輪胎大火 校園留碳黑粒狀物

(中央社記者邱俊欽桃園18日電）泰豐輪胎大火昨天發生大火，現場空氣品質進行監測，揮發性有機物濃度檢測為0.79ppm，桃園市長鄭文燦一大早前往校園發送口罩，也看到因火災所留下的碳黑產生粒狀物的污染。

桃園市政府表示，經環保局針對現場空氣品質進行監測，泰豐輪胎大火事件所揮發性有機物濃度檢測為0.79ppm，研判主要污染物是碳黑產生粒狀物的污染，但請家長不用過度擔心，呼籲有呼吸道疾病或過敏體質學生盡量避免外出，仍會持續監控，維護民眾健康。

其中在泰豐輪胎附近的忠福國小、新街國小、自立國小、中原國小等學校仍正常上課，但已請校方備妥口罩因應，並暫停戶外活動。

鄭文燦今天一大早也與教育局、衛生局一起視察中壢國中，並了解關心口罩發放情形，而面對校園內不少區域所留下的碳黑產生之粒狀物的污染，也要求市府各單位要嚴格把關，千萬不要危害到學生與民眾的健康。1060118

(中央社)