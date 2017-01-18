陸各地被要求暫停霾預警 研究統一發布

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中國大陸地方氣象局17日晚上收到通知，要求「立即停止霾預報預警工作」，中國氣象局表示，這是因為環保部門和氣象局發布的訊息經常不一致，將會研究新的發布機制。

澎湃新聞報導，這個立即停止霾預報預警的要求是屬於內部通知，但是文件照片在網路上流傳。經媒體證實，大陸的氣象局工作人員表示，正在研究新的會商及發布機制。

報導指出，先前民眾可能在同一天聽到北京氣象台發布「霾橙色預警」，而北京應急辦公室發布「空氣重汙染紅色預警」，兩者顏色不同，發布單位和發布標準也不同。

在新機制下，不只是環保部以及氣象局，還有其他相關單位一起會商之後統一由一個部門來發布，避免預報口徑不同。1060118

(中央社)